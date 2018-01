Protesto em Caracas deixa um morto e 17 feridos Pelo menos uma pessoa morreu e 17 ficaram feridas durante manifestação contra o governo em Catia, zona oeste da capital venezuelana, apontada como reduto eleitoral do presidente Hugo Chávez. Nesse paupérrimo bairro, vivem quase 2 milhões de habitantes de Caracas. Governo e oposição acusaram-se mutuamente pelo novo incidente - um dia depois do estabelecimento, por ambas as partes, dos termos do referendo sobre a revogação do mandato de Chávez, com o qual se pretende pôr fim à prolongada crise política e institucional venezuelana. Centenas de antichavistas participaram da concentração, convocada pela Ação Democrática (AD), tradicional partido político venezuelano que faz oposição ao governo. Chávez acusa os líderes da AD pelo que classifica de "destruição da Venezuela" quando ocuparam o poder. Testemunhas disseram que os disparos pareciam vir de ruas próximas do local da concentração - todas muito estreitas, o que dificultou a dispersão dos manifestantes e também a ação do forte esquema de segurança montado pela polícia de Caracas. O presidente Chávez se encontra hoje em Cuzco, no Peru. Amanhã, assiste à posse do presidente eleito da Argentina, Néstor Kirchner. Ele passou o poder para o vice-presidente José Vicente Rangel, que classificou o protesto de hoje de "criminoso e irresponsável". Segundo ele, foi "um ato planejado da oposição com o propósito de gerar violência, produzir vítimas e agredir os órgãos de segurança do Estado". "Tudo o que ocorreu hoje em Catia confirma o que vínhamos dizendo, alertando o país de que se tratava de uma provocação, em busca de um morto", acrescentou.