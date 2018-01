Protesto em Caracas termina em confronto entre manifestantes e policiais

A Guarda Nacional Bolivariana (GNB) reprimiu no começo da noite deste sábado, 22, uma manifestação de estudantes na Praça Altamira, na zona leste de Caracas, na Venezuela. No fim da tarde, o clima pacífico das manifestações foi mais uma vez substituído pelo confronto e pela violência. Enquanto Maduro falava em rede nacional de rádio e TV um grupo de cerca de 500 estudantes entrou em confronto com a polícia.

Num primeiro momento, as forças do governo apenas impediam o avanço dos manifestantes para além da praça. Segundo manifestantes que estavam no local, ao contrário dos dias anteriores, quando a GNB isolava apenas uma das avenidas que saíam de Altamira, dessa vez cercaram todas as ruas que rodeiam a praça.

No começo da noite, os policiais avançaram sobre a praça. Balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo foram disparadas contra a multidão. Uma das bombas caiu perto de onde estava a reportagem do Estado fazendo uma entrevista.

"A repressão sempre é maior quando Maduro fala em cadeia. Na quarta-feira eu tive de me esconder num prédio com dois outros estudantes para não ser presa", disse ao Estado a estudante Aranxtsa Pomonty, de 18 anos. "Eles esperam a noite para reprimir."

A manifestação se dispersou e a GNB avançou pela Avenida Francisco de Miranda na direção do distrito de Chacao. Os estudantes responderam tentando erguer barricadas com lixo queimado na rua. A reportagem do Estado viu ao menos quatro manifestantes sendo presos pela polícia.