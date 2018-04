Protesto em estrada deixa 10 feridos Dez pessoas ficaram feridas em Arequipa, no Peru, quando policiais tentaram desbloquear a Estrada Panamericana, na qual 5 mil camponeses protestavam contra o projeto da mineradora Southern para explorar cobre na região. Entre os feridos estão oito policiais e dois manifestantes. Os camponeses, que vivem perto da cidade de Islay, a 780 quilômetros de Lima, temem que os danos ao meio ambiente provocados pela mineração prejudiquem a agricultura local. No dia 4, mineiros ilegais protestaram na mesma estrada contra a decisão do governo de regulamentar seu trabalho.