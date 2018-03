Protesto em Roma contra políticas de Berlusconi Uma multidão foi às ruas de Roma hoje para protestar contra políticas conservadoras do governo do primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi. Entre elas estão os planos para reduzir os recursos destinados às universidades públicas e a criação de classes separadas nas escolas para crianças imigrantes. O líder da centro-esquerda italiana, Walter Veltroni, ex-prefeito de Roma que Berlusconi venceu nas últimas eleições, puxou a multidão, que preencheu todo o espaço do Circus Maximus, arena de entretenimento dos romanos na Antiguidade. A polícia local não divulgou estimativa sobre o número de pessoas no protesto, mas a área do Circus Maximus e cercanias podem facilmente conter centenas de milhares de pessoas. Berlusconi venceu com sólida maioria as eleições no Parlamento, realizada há alguns meses, que o manteve no cargo de primeiro-ministro pelo terceiro mandato consecutivo.