Protesto na Itália deixa 20 policiais feridos

De acordo com o diário Corriere della Sera, durante os confrontos a polícia neutralizou uma bomba artesanal lançada por manifestantes. O artefato continha um projétil calibre 12 e teria um potencial superior a uma granada de mão.

Durante o protesto, o grupo Anonymus atacou os sites do Ministério de Infraestrutura, Tribunal de Contas e do jornal Corriere della Sera.

Um forte esquema de segurança foi organizado na capital italiana. Mais de 4 mil policiais, apoiados por helicópteros e veículos blindados, foram posicionados em frente às sedes dos ministérios, da Presidência da República, da sede do Governo e do Banco Central da Itália.

Os confrontos mais violentos foram registrados em frente ao Ministério da Economia, onde membros do grupo Black Blocs atacaram as forças de segurança com coquetéis molotov e pedras.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Muitos manifestantes chegaram de outros países, principalmente França, Alemanha e norte da Europa. As autoridades italianas monitoraram a presença estrangeira e prenderam e expulsaram cinco Black Blocs franceses na sexta-feira (18), sob acusação de terrorismo. Um outro grupo de anarquistas estrangeiros foi encontrado com facas, pedras, máscaras e estilingues. No total, 14 estrangeiros foram denunciados pelas autoridades italianas.