Protesto na Tunísia mostra instabilidade, diz Netanyahu O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse hoje que os protestos na Tunísia durante o final de semana demonstram porque Israel deve ser cauteloso ao buscar paz com os palestinos. Netanyahu afirmou na reunião semanal do gabinete que a violência que sucedeu a queda do presidente ilustrou a instabilidade generalizada que atormenta o Oriente Médio. Ele também disse que a situação na Tunísia ressalta a necessidade de fortes programas de segurança em qualquer futuro acordo de paz com a Palestina.