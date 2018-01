Protesto no 50º aniversário da bomba nuclear no Pacífico Protestos marcaram hoje o 50º aniversário dos testes nucleares promovidos pelos Estados Unidos no Oceano Pacífico e que expuseram pescadores japoneses à radiação das bombas. Os manifestantes depositaram flores no túmulo de uma das vítimas e protestaram contra a existência de armas atômicas. Cerca de 2.100 levaram fotografias de Aikichi Kuboyama, uma das 12 pessoas que morreram seis meses depois da explosão de 1º de março de 1954. Eles caminharam por dois quilômetros até Yaizu cidade natal de Kuboyama, onde foi celebrada uma cerimônia em sua homenagem, informou a polícia. Muitos dos manifestantes, inclusive ativistas japoneses contrários à proliferação das armas nucleares, depositaram rosas - a flor predileta de Kuboyama - no túmulo, disseram funcionários do templo onde a tumba se localiza. Representantes dos Estados Unidos e das Ilhas Marshall também participaram da cerimônia. Durante o protesto, os participantes repetiam aquele que seria o último desejo de Kuboyama: "Espero que eu seja a última vítima das bombas atômicas." Kuboyama era o operador de rádio a bordo da embarcação Fukuryu Maru 5 - ou Dragão Sortudo V - quando os Estados Unidos detonaram uma bomba de hidrogênio no Atol de Bikini, situado nas Ilhas Marshall, área central do Oceano Pacífico. Kuboyama e outros 22 pescadores foram expostos à radiação nuclear. O navio de pescadores de atum estava a 160 quilômetros do local da explosão. A bomba testada era aproximadamente mil vezes mais potente que o artefato despejado sobre a cidade japonesa de Hiroshima no fim da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945, dizem historiadores. Kuboyama morreu em decorrência dos efeitos da radiação em 23 de setembro de 1954. Ele tinha 40 anos. Outras 11 pessoas morreram devido a problemas no fígado aparentemente causados pela radiação. A passeata até Yaizu, cerca de 150 quilômetros a oeste de Tóquio, é realizada todos os anos em memória de Kuboyama. O teste nuclear de 50 anos atrás desencadeou protestos e fortaleceu o então incipiente movimento antinuclear no Japão.