Protesto no Iraque deixa 20 mortos e 130 feridos Pelo menos 20 iraquianos, entre eles dois soldados, foram mortos e outras 130 pessoas ficaram feridas durante um protesto na cidade de Najaf, afirmaram testemunhas. Um tiroteio começou depois que milhares de partidários do clérigo muçulmano Mustafa al-Yacoubi, que se opõe à ocupação americana do Iraque, se reuniram perto da área sob proteção do Exército espanhol para protestar contra sua suposta detenção. De acordo com o Comandante Carlos Herradon, porta-voz das forças espanholas, a troca de tiros começou por volta do meio-dia (horário local). Rebeldes atacaram soldados espanhóis, que responderam aos tiros. Ainda não se sabe o número de mortos ou feridos, disse Herradon. Soldados espanhóis na região disseram não possuir informações sobre a suposta detenção de Yacoubi. Em outros surtos de violência pelo Iraque, dois fuzileiros navais americanos foram mortos, elevando para 600 o número de americanos mortos na guerra.