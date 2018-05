Protesto por eleição na Sérvia reúne mais de 50.000

De acordo com Aleksandar Vicic, vice de Nikolic à frente do Partido Progressista Sérvio, o líder de 59 anos de idade continuará recusando alimentos e líquidos até que seja marcada uma nova eleição. Depois de passar o dia em frente ao Parlamento, Nikolic pediu a seus simpatizantes que se dispersassem e encerrassem o protesto de forma pacífica.

Em sua reação inicial ao protesto, o Partido Democrata, de Tadic, criticou Nikolic por recorrer à greve de fome como instrumento de barganha política. Enquanto a oposição pressiona pela realização de eleições em 18 de dezembro, o governo insiste em que um novo pleito ocorra somente depois que a União Europeia (UE) se pronunciar sobre a filiação do país ao bloco. A expectativa é de que a decisão da UE saia até o fim do ano. As informações são da Dow Jones.