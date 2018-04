Protesto prejudica a distribuição de jornais Manifestantes governistas impediram a saída dos jornais Clarín e La Nación da gráfica na madrugada de sábado, atrasando a distribuição dos dois principais jornais do país. A Associação de Empresas Jornalísticas da Argentina criticou a falta de empenho da polícia diante do ato dos sindicalistas. A polêmica ganhou força depois que o chanceler argentino, Héctor Timerman, ironizou o atraso no Twitter e defendeu o protesto.