Protesto silencioso toma conta de Madri Exatamente ao meio-dia (8h de Brasília), a população de Madri realizou uma manifestação que se estendeu por toda a cidade. Em solidariedade às vítimas dos atentados ocorridos ontem, e em protesto contra o terrorismo, milhares de pessoas interromperam suas atividades e se dirigiram às ruas, em silêncio. Na Gran Vía, uma das principais avenidas da cidade, grupos de pessoas tomaram o espaço dos cruzamentos, interrompendo o trânsito. Nao se ouviram buzinas apressadas e nem reclamações. Tudo foi feito em silêncio. Com o trânsito impedido, os motoristas deixaram seus veículos e se juntaram aos manifestantes. "O terrorismo tem de acabar de uma vez por todas", disse Angel Martinez, corretor de imóveis que ficou de pé, ao lado de seu carro em um dos semáforos da Gran Vía. "Nenhuma vida justifica uma causa política, muito menos as vidas de pessoas inocentes", ressaltou. A centenas de metros dali, em frente à prefeitura de Madri, na Puerta del Sol, outro grupo de manifestantes terminava o ato silencioso e começava a entoar gritos de protesto contra o terrorismo. "Não importa se é coisa do ETA ou do Al-Qaeda; isso é obra de assassinos e não podemos tolerar coisas assim", disse Carmen Días, gerente de uma loja de cosméticos. A síntese do sentimento que tomou conta do país desde a manhã de ontem talvez tenha sido dada pelo engenheiro civil Rodrigo Torres. "Sou de Málaga e cheguei à cidade ontem, para trabalhar, horas depois das explosões. Desde então, mais do que espanhóis, somos todos madrilenhos".