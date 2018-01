Protestos contra a guerra se multiplicam em todo o mundo À medida em que as tropas anglo-americanas avançam sobre Bagdá, as marchas de protesto contra a guerra se multiplicam em todo o mundo. Hoje, milhares de manifestantes saíram às ruas de Londres e ocuparam os arredores de bases militares da Grã-Bretanha. Cerca de 3 mil pessoas rodearam as instalações da embaixada dos Estados Unidos em Londres, com cartazes que diziam "Não em meu nome" e "Bush e Blair: Assassinos". A marcha, liderada pelo grupo pacifista "Stop the War Coalition", começou nas instalações da BBC, onde os pacifistas protestaram pela "cobertura desleal e tendenciosa" da rede britânica sobre o conflito armado. Na Itália, dezenas de pessoas protestaram diante da entrada principal da base de Aviano, no sul do país, uma das maiores dos Estados Unidos fora de seu território. Na Alemanha, diante do quartel-general das forças americanas na Europa, em Heidelberg, 2 mil pessoas protestaram contra a guerra. Os pacifistas depositaram uma coroa de flores em memória das vítimas. Na França, em Mulhouse e Estrasburgo, houve manifestações que reuniram milhares de pessoas. No Paquistão, os protestos ganharam as ruas das cidades do interior do país, especialmente em Quetta, no sudoeste, onde advogados lideraram um desfile e operários pediram para o governo romper as relações de Islamabad com os Estados Unidos. Na África do Sul, milhares se mobilizaram na Cidade do Cabo e pediram ao governo que interrompa o fornecimento de armas aos EUA, Grã-Bretanha e outros países que apóiam a guerra. Veja o especial :