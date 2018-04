Protestos contra alta do gás deixam 2 mortos no Chile Duas mulheres morreram e quatro pessoas ficaram feridas, entre elas um bebê de dois anos, ao serem atingidas por um caminhão que as lançou contra uma fogueira na cidade de Punta Arenas, sul do Chile. O acidente ocorreu minutos depois do início de um protesto contra elevação de 16,8% do preço do gás, realizado na manhã de hoje. O motorista dirigia com as luzes do veículo apagadas e fugiu do local.