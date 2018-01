Protestos contra aniversário da guerra na Europa e Ásia Uma jornada de protesto, que se espalhou por todas as partes do planeta, marcou hoje o primeiro aniversário do início da ofensiva militar americana ao Iraque. Os protestos mais numerosos ocorreram na Europa. Na Itália, dezenas de milhares de pessoas (1 milhão, segundo os organizadores), se manifestaram nas ruas de Roma para exigir o retorno das tropas italianas que estão no Iraque. Na Espanha - onde um atentado possivelmente motivado pela aliança do país com os EUA na invasão do Iraque deixou 202 mortos no dia 11 -, manifestantes em várias cidades protestavam contra a guerra e para exigir eficiência na investigação dos ataques de Madri. Em Berlim, na Alemanha, mais de 2 mil pessoas tomaram parte das manifestações contra a guerra. Milhares de pessoas marcharam pelo centro de Londres, alguns levando cartazes com a foto de Bush, onde se lia ?Terrorista N. 1?, em protesto similar aos de Sydney e Tóquio. ?Eu acho a guerra ilegal e precisamos todos mostrar nossos sentimentos a respeito?, disse Neil Andrew, um construtor de 57 anos que tomava parte da manifestação londrina. ?Eles podem querer controlar as Nações Unidas, mas não acredito que isso acontecerá.? Um pouco antes, dois manifestantes do grupo Greenpeace escalaram os 100 metros da torre do Big Ben, no Parlamento, e estenderam uma pequena faixa que dizia ?Hora da Verdade?, antes de descer horas depois. A polícia disse que investigariam como os dois conseguiram burlar as medidas de segurança. No Egito, os sentimentos anti-americanos ficaram evidentes quando centenas de pessoas reuniram-se na principal praça do Cairo para denunciar a invasão do Iraque. A polícia cercou a Praça Tahrin e as ruas centrais enquanto os manifestantes queimavam bandeiras americanas. Na Grécia, mais de 10.000 pessoas desfilaram diante da Embaixada dos Estados Unidos, protestando contra a guerra e os planos do governo de pedir ajuda da Otan na segurança para as Olimpíadas, marcadas para iniciar dia 13 de agosto. Pelo menos 30.000 pessoas foram às ruas em Tóquio para se declarar contra o envolvimento do Japão na guerra, disseram os organizadores da manifestação. O país mandou 1.000 soldados para o Iraque, em seu maior deslocamento desde a Segunda Guerra. Em Hong Kong, os manifestantes reuniram-se diante do Consulado Geral dos EUA, condenando a presença de tropas americanas no Iraque. Multidões também se reuniram na Tailândia, Coréia do Sul, Índia, África do Sul, Polônia, Suécia, Dinamarca e Turquia, um dos vizinhos do Iraque, onde cerca de 2.000 pessoas protestaram em Ancara e Istambul e depois se dispersaram pacificamente. A situação ficou um pouco mais complicada nas Filipinas, onde cerca de 500 pessoas tentaram abrir caminho para a Embaixada dos EUA, em Manila, e entraram em choque com a polícia. Depois de muito empurra-empurra, os manifestantes jogaram pedras nos policiais que responderam com jatos d?água. Em Sydney, os manifestantes carregavam uma efígie de 1,5 metro do primeiro-ministro John Howard numa jaula, dizendo que ele representava os australianos suspeitos de terrorismo detidos pelos EUA na prisão de Guantanamo, em Cuba. Howard enviou tropas ao Iraque, apesar da forte oposição pública..