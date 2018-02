Protestos contra austeridade deixam 39 feridos em Madri

Os policiais usaram balas de borracha para dispersar grupos de manifestantes nas ruas próximas ao Parlamento. Os participantes do protesto colocaram fogo em cestos de lixo e jogaram latas e outros objetos contra a polícia. Uma porta-voz policial disse, em condição de anonimato, que há 15 policiais entre os feridos.

A manifestação de quinta-feira em Madri foi uma das 80 realizadas em cidades em toda a Espanha contra as medidas de austeridade que, segundo o governo, são necessárias para que o país não precise de um resgate financeiros como os recebidos por Grécia, Irlanda e Portugal. As informações são da Associated Press.