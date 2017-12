Protestos contra cerco a Arafat já deixam um morto e sete feridos Um palestino morreu hoje nos conflitos que irromperam em Ramallah, na Cisjordânia, quando milhares de pessoas saíram às ruas em defesa do presidente Yasser Arafat e entraram em confronto com soldados israelenses. Fontes dos serviços de saúde palestinos disseram que, além disso, sete outros palestinos fcaram feridos em Tulkarem, também nos protestos que explodiram quando se soube que os militares israelenses ameaçaram Arafat e outras 200 pessoas que o acompanham de demolir o edifício dentro do qual eles estão refugiados.