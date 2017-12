Protestos contra charges matam 3 no Paquistão Pelo menos três pessoas morreram no terceiro dia consecutivo de protestos violentos no Paquistão contra as charges que ligam o profeta Maomé ao terrorismo. As manifestações se concentram em Peshawar, onde duas pessoas morreram, entra elas uma criança de 8 anos e em Lahore. Segundo Qazi Hussain Ahmed, líder do grupo radical islâmico estudantil Islami Jamiat Tuleba, a polícia atirou contra a multidão em Lahore e matou um empregado de 18 anos da cantina de uma universidade. Em Peshawar, uma criança de oito anos foi morta. Segundo fontes policiais, a criança foi atingida pelos "disparos de manifestantes", mas alguns participantes disseram que o menino tentava sair da área do protesto quando foi atingido por um tiro disparado pela polícia. O comissário da polícia de Lahore, Amir Zulfiqar Khan, informou que os agentes tiveram que intervir após os manifestantes dispararem contra as forças policiais. A manifestação no centro da cidade não teve autorização para ser realizada. Os tiros disparados durante a manifestação em Peshawar romperam alguns fios elétricos e um deles atingiu um homem, que morreu no local.