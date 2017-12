Protestos contra conflito no Iraque incomodam descanso de Bush O presidente americano, George W. Bush, não conseguiu escapar do fantasma do Iraque durante seu final de semana de descanso no estado do Maine, onde centenas de manifestantes protestaram hoje contra a guerra no país árabe. Vários meios de comunicações locais, assim como a rede de televisão "ABC", destacaram neste sábado a realização de uma manifestação na cidade de Kennebunkport, onde se encontra a residência de verão do pai do atual presidente americano. Os pacifistas, que apóiam a causa de Cindy Sheehan, a "mãe pacifista" mais conhecida dos EUA, foram ao local com tambores e cartazes para protestar contra o conflito no Iraque. Uma pesquisa realizada este mês pelo instituto Ipsos assinala que só um terço dos americanos respalda a gestão presidencial no Iraque. O presidente chegou na quinta-feira passada a Kennebunkport para uma visita de quatro dias à mansão com vista para o mar construída por seu bisavô há mais de um século. Esta é a primeira vez que George W. Bush vai à residência de Kennebunkport em dois anos, e o motivo, como na última ocasião, é uma cerimônia de casamento na família. Antes de começar a jornada de descanso na quinta-feira, o presidente se reuniu com as famílias de cinco soldados assassinados no Iraque, no Afeganistão, e no Pentágono durante os atentados de 11 de setembro de 2001.