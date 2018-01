Protestos contra Le Pen reúnem mais de 1 milhão na França A manifestação político-sindical anti-Frente Nacional reuniu hoje 1,3 milhão de pessoas na França, sendo 500 mil só em Paris, segundo as principais centrais sindicais CGT, CFDT, FO, ou 400 mil, segundo a polícia. O sucesso da megapasseata - que saiu da Praça da República passou pela Bastilha e terminou na Praça da Nação - foi tal que o chefe da polícia, Jean Paul Proust, teve de improvisar trajetos alternativos para permitir melhor fluxo da multidão. A mensagem transmitida pelos franceses para domingo (segundo turno das eleições presidenciais) não poderia ter sido mais clara: o candidato extremista Jean-Marie Le Pen não passará. A maré de manifestantes era constituída de militantes sindicais, simpatizantes de partidos políticos, estudantes universitários e secundaristas e famílias inteiras até com crianças. Uma forte presença de artistas, atores e intelectuais também marcou o ato. As manifestações não se limitaram aos desfiles da capital. Elas ocorreram em outras 400 cidades. Mais de 50 mil pessoas saíram às ruas de Lyon e Grenoble, 40 mil em Bordéus e Toulouse e 30 mil em Marselha, Rouen, Caen, etc. Segundo o Ministério do Interior, 900 mil pessoas protestaram contra o líder ultradireitista nas províncias francesas. Há mais de três décadas, concordaram as lideranças sindicais e políticas, não acontecia manifestação de tamanha envergadura. Outros atos ocorreram no período da manhã ou paralelamente - como o dos anarquistas, do sindicato CFTC, e a homenagem póstuma na presença do prefeito de Paris, Bertrand Delanoé, ao trabalhador magrebino Brahim Barouam. Ele morreu afogado no Sena em 1995, junto a ponte do Carrousel, depois de ter sido lançado nas águas do rio por dois skinheads que participavam da passeata de 1º de Maio da Frente Nacional. Até a ordem de dispersão só havia ocorrido incidentes insignificantes, segundo revela a polícia que montou forte esquema de segurança. Os jovens deram o tom ao desfile repetindo slogans com bom humor: "Primeira, segunda, terceira geração. Somos todos imigrantes." Eles exibiam também cartazes com os dizeres: "O fascismo é uma minhoca que se infiltra na maçã." Entre os grupos estrangeiros representados encontrava-se o do Teatro do Oprimido, fundado pelo teatrólogo brasileiro, Augusto Boal. A forte mobilização popular revela a capacidade de reação da esquerda francesa, partidos políticos e sindicatos, segundo afirmam comentaristas políticos. Eles se mostram convencidos de que a esquerda poderá renascer das cinzas nas eleições legislativas de 9 e 16 de junho. Isso porque os partidos da direita clássica, apesar de Chirac ser o principal beneficiado com o voto consensual anti-Le Pen, tiveram uma atuação muito discreta nos protestos. O ex-primeiro ministro gaullista Alain Juppé chegou mesmo a criticar a iniciativa. Há ainda muitas dúvidas entre eleitores da esquerda - socialistas e comunistas - se devem votar em Chirac, apesar do apelo das lideranças em favor dele. Entre os manifestantes podiam ser identificados cartazes como os dizeres: "Um voto contra o fascista domingo e outro contra o escroque nas legislativas de junho", alusão, pela ordem, a Le Pen e a Chirac. O filósofo André Glucksmann, por exemplo, criticou esse comportamento que, a seu ver, pode representar um suicídio para a esquerda. Ele defende um voto claro a favor de Chirac e da democracia. Ainda hoje, dirigentes socialistas insistiam para que o primeiro-ministro Lionel Jospin tornasse mais claro seu voto, recomendando explicitamente Chirac - ao contrário do comunicado distribuído onde ele se limita a recomendar um voto anti-Le Pen, sem citar o nome de seu adversário do primeiro turno.