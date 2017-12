Protestos contra ministro italiano deixam vários mortos na Líbia Várias pessoas morreram na cidade líbia de Benghazi (norte) em um protesto realizado perto do consulado italiano contra a publicação das charges do profeta Maomé. A manifestação foi reprimida com disparos pela polícia, segundo depoimentos de testemunhas a meios de comunicação italianos. O ministério de Assuntos Exteriores da Itália confirmou que uma manifestação realizada a poucos metros do consulado foi dissolvida com dureza. Segundo o ministério, os seis funcionários italianos que se encontravam no edifício não foram atingidos. Uma testemunha afirmou à agência italiana AGI, que "os manifestantes eram dois ou três mil, e houve vários mortos", enquanto outros meios de comunicação italianos falam de sete vítimas fatais e cerca de 20 feridos, sem que haja confirmações oficiais. Os manifestantes, que não conseguiram chegar à sede do consulado italiano, atearam fogo em vários carros de funcionários da embaixada, entre eles o do cônsul Giovanni Franco Maria Pirrello. O cônsul e sua equipe foram retirados do local pela polícia. O protestos foram dirigidos ao ministro de Reformas italiano Roberto Calderoli, que anunciou esta semana sua intenção de usar e presentear camisetas estampadas com a caricatura de Maomé. O primeiro ministro italiano Silvio Berlusconi tentou convencer Calderoli a desistir da idéia, mas ele negou o pedido e disse que sua iniciativa era pessoal e não representava a posição do governo. Sobre os protestos ele disse que as manifestações haviam começado "muito antes que qualquer camiseta".