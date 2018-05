Protestos contra Saleh deixam 5 mortos no Iêmen

Pelo menos cinco pessoas morreram ontem no Iêmen durante confrontos entre dissidentes e forças segurança leais ao presidente do país, Ali Abdullah Saleh. Em Sanaa, a violência começou quando o Exército de Saleh atacou militares sob o comando do general desertor Ali Mohsen al-Ahmar. Poucos após o confronto, mais protestos foram registrados em diversos pontos da capital. Manifestações antigoverno reuniram ainda milhares de pessoas em outras cidades.

O ataque em Sanaa foi descrito pela imprensa oficial como uma resposta rápida ao "ato de provocação" de Ahmar, comandante da 1.ª Divisão Blindada do Exército, que desertou após o regime massacrar 52 pessoas na "Praça da Mudança", como foi batizado o principal palco dos protestos na capital, no dia 18. Após a deserção, as tropas do general passaram a proteger os manifestantes.

Segundo a agência Associated Press, mais de 120 manifestantes já foram mortos desde o início dos protestos no Iêmen. Pelo menos duas pessoas morreram ontem nos confrontos em Sanaa e outras quatro ficaram feridas, de acordo com o governo. Apesar da chuva, pouco após os confrontos, dezenas de milhares de iemenitas voltaram a tomar as ruas da capital em protesto.

"Uma (possível) guerra entre as forças do Exército, a favor e contra a revolução, é o que nos preocupa. Nesse ponto, a revolução acabará e o Iêmen se tornará outra Somália, como quer Saleh", disse Ahmed durante o protesto em Sanaa.

Em Áden, principal cidade do sul do Iêmen, pelo menos dois manifestantes foram mortos quando a polícia tentava conter uma marcha de milhares de iemenitas. Eles atiraram pedras contra os agentes do governo, que tentavam desbloquear as ruas ocupadas por barricadas improvisadas.

De acordo com relatos, pouco após o confronto, atiradores espalharam-se pelos telhados dos dois distritos onde a manifestação ocorreu, enquanto uma delegacia foi atacada. Disparos foram ouvidos na cidade por toda a manhã.

Em Lahij, que concentra separatistas, um soldado foi morto ao tentar impedir homens armados de passar por um posto de controle. Segundo a mídia estatal, outros oito militares ficaram feridos em Taiz, onde protestos reuniram dezenas de milhares de iemenitas. Na cidade de Ibb, dez universitários ficaram feridos durante uma manifestação.

Na segunda-feira, a oposição rejeitou um plano do Conselho de Cooperação do Golfo para a saída de Saleh, no poder há 32 anos, alegando que o acordo previa imunidade judicial ao presidente. No dia seguinte, dissidentes encontraram-se com embaixadores estrangeiros para que a proposta fosse esclarecida. Os opositores ainda esperam detalhes sobre a deposição de Saleh. Uma fonte afirmou que essa negociação deverá ser iniciada no sábado, em Riad, na Arábia Saudita. / REUTERS e AP