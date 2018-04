Protestos deixam 18 mortos e 1,1 mil feridos no Egito, dizem fontes médicas

CAIRO - Os protestos desta sexta-feira no Egito deixaram ao menos 18 mortos, indicaram fontes médicas, e cerca de 1,1 mil feridos. Cinco dos mortos eram do Cairo, a capital do país, e 13 da cidade de Suez. O país vive o quarto dia seguido de manifestações que pedem a renúncia do presidente Hosni Mubarak.

Alguns estão em estado grave. Policiais também foram feridos, mas ainda não há uma confirmação oficial sobre as vítimas. No Cairo, há 1.030 feridos, e em Suez, 75.

Os protestos contra Mubarak, que está há quase 30 anos no poder, começaram na terça-feira e são os maiores da história do país. O Egito realiza eleições presidenciais neste ano, mas Mubarak não anunciou se concorrerá ao cargo por mais seis anos.

Os distúrbios, batizados de "Dia da Fúria" por alguns ativistas na internet, foram inspirados na "Revolução do Jasmim", que derrubou o presidente da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, há duas semanas. No Iêmen também foram registradas manifestações nesta quinta.

