Protestos em Bangladesh deixam ao menos 15 mortos

O Secretário-Geral Interino do Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), da oposição, Fakhrul Islam Alamgir, disse que não é possível confiar uma eleição crível se ela for organizada pelo governo. "Neste país, os partidos políticos não confiam uns nos outros", afirmou. "Tivemos a versão anterior do sistema, mas, infelizmente, este governo alterou a Constituição e impôs um governo partidário."

Nese ano, Bangladesh foi atingido por uma onda de protestos violentos em razão de condenações por crimes de guerra. Mais de 100 pessoas morreram nas manifestações. / REUTERS