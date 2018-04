Protestos espalham-se pelo Irã; polícia abre fogo e mata ao menos 1

Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram gravemente feridas ontem em Teerã depois que milícias pró-governo dispararam contra manifestantes que protestavam contra a reeleição do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. Ouça análise de Nizar Messari, da PUC-RJ, e veja fotos dos protestos Jornalistas relataram que haveria um segundo morto, o que não foi confirmado. O jornal britânico The Guardian afirmou que, no total, pelo menos 12 opositores morreram em confrontos com milícias pró-governo em todo o país. A onda de protestos da oposição, já considerada a maior manifestação popular desde a Revolução Islâmica de 1979, desafiou o regime iraniano, que havia proibido demonstrações públicas contra o resultado da votação de sexta-feira. Os distúrbios começaram depois de divulgado o resultado oficial das eleições, que apontaram uma vitória de Ahmadinejad com 63% dos votos - o moderado Mir Hossein Mousavi, ex-primeiro-ministro, ficou bem atrás, com 34% . Os moderados esperavam um resultado apertado, mas os números oficiais foram imediatamente endossados pelo aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, desatando os protestos. O governo disse que as manifestações teriam sido planejadas por "elementos desagregadores". "Qualquer um que perturbe a segurança pública será tratado de acordo com a lei", ameaçou o governo, o que não impediu que cerca de 1 milhão opositores ganhassem ontem as ruas do país. Mousavi e o ex-presidente do Parlamento Mehdi Karroubi, outro moderado que também foi candidato à presidência, acompanharam o protesto em um carro protegido por seguranças. Desde o anúncio oficial dos resultados, foi a primeira aparição pública de Mousavi, que pediu a continuidade das demonstrações, mas de forma pacífica. Khamenei aconselhou ontem que Mousavi siga a lei e proteste por meio do Conselho dos Guardiães. Em resposta, Mousavi enviou ao conselho uma carta contendo uma queixa formal de fraude, um pedido de anulação dos resultados e uma nova eleição. Em seu site, o moderado prometeu levar a disputa pela revisão dos resultados até o fim, mas afirmou que tem "poucas esperanças" de que uma nova votação seja realizada. Khamenei ordenou ontem uma investigação sobre a apuração dos votos e afirmou que vai considerar "cuidadosamente" a carta enviada por Mousavi, mas voltou a dizer que ele deve fazer de tudo para "manter a calma e a dignidade" (mais informações na página 11). MORTES A violência de ontem começou assim que a passeata chegou à Praça da Revolução e tiros foram disparados contra a multidão. Em meio ao caos, policiais tentaram dispersar os manifestantes com golpes de cassetete e gás lacrimogêneo. Pela primeira vez, segundo a rede britânica BBC, a polícia usou munição de verdade contra civis. No fim da tarde, milícias à paisana, que apoiam Ahmadinejad, invadiram a Universidade de Teerã e foram de sala em sala à caça de militantes de oposição. Eles foram retirados do prédio debaixo de pancadas. Testemunhas disseram que a polícia atirou em pelo menos dez, matando a maioria. Distúrbios semelhantes foram registrados nas universidades de Isfahan, Hamedan e Babol. De acordo com o Guardian, pelo menos cinco estudantes foram mortos desde domingo e teriam sido enterrados em um cemitério de Teerã sem o conhecimento das famílias. Analistas disseram que a propagação rápida dos protestos desafia não só Ahmadinejad, mas a própria autoridade do aiatolá Khamenei e a base da República Islâmica. GUARDIAN, AP, REUTERS E AFP DIAS DE VIOLÊNCIA Sexta-feira - Eleição tem comparecimento recorde de 82% dos eleitores iranianos. A disputa concentra-se no atual presidente, o ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad e o candidato reformista Mir Hossein Mousavi, ex-premiê do Irã (1981-1989). Apesar de os votos serem marcados em cédulas de papel e apurados à mão, os primeiros resultados saem apenas 20 minutos após o fechamento das urnas, projetando a vitória de Ahmadinejad com um porcentual sempre superior a 60% dos votos válidos. Sites de apoio a Mousavi saem do ar e o sistema de envio de mensagens de texto por celular entra em colapso Sábado - Oposição denuncia fraude e rejeita resultado que dá vitória a Ahmadinejad com 63% dos votos válidos. Mousavi aparece com apenas 34%. O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, saúda vitória governista e diz que opositores devem aceitar resultado. Milhares de manifestantes saem às ruas de Teerã. Policiais e membros da milícia islâmica basiji reprimem violentamente os protestos agredindo e prendendo centenas de partidários de Mousavi. Governo proíbe reuniões públicas e anuncia que não renovará visto de jornalistas estrangeiros Domingo - Mousavi pede formalmente anulação da eleição de sexta-feira. Governo dos EUA e dos 27 países-membros da União Europeia questionam resultado da apuração e cobram explicações de Ahmadinejad. Alemanha e França criticam duramente a repressão em Teerã, enquanto Iraque, Afeganistão, Brasil e Venezuela saúdam resultado. Ahmadinejad ironiza protestos e compara partidários de Mousavi a torcedores de um time de futebol inconformados com o resultado adverso Ontem - Repressão da milícia islâmica basiji contra partidários de Mousavi causa a primeira morte. Segundo testemunhas, milicianos abriram fogo contra uma manifestação de partidários do reformista na Praça Azadi. Rajadas de metralhadoras e explosões são ouvidos na zona norte da capital