Protestos étnicos deixam 22 feridos na Macedônia A polícia da Macedônia informou hoje que pelo menos 22 pessoas, entre elas 13 policiais, ficaram feridas durante protestos étnicos na capital Skopje. As manifestações, que irromperam na sexta-feira e continuaram na madrugada, foram iniciadas por macedônios descontentes com a nomeação do novo ministro da Defesa, um ex-comandante rebelde no conflito de 2001, de etnia albanesa, que opôs os dois principais grupos étnicos da Macedônia.