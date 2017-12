Protestos fazem Paraguai suspender privatizações Em uma sessão extraordinária, o Senado paraguaio aprovou nesta quarta-feira a suspensão da lei 1.615 de privatizações, para evitar uma marcha de 5 mil camponeses e trabalhadores em Assunção, e conseguiu que os sindicatos suspendessem a greve geral de 30 dias iniciada hoje. O presidente paraguaio, Luis González Macchi, já havia adiado indefinidamente na terça-feira à noite a aplicação da polêmica privatização da telefônica estatal, prevista para o dia 14, na esperança de ?pacificar? o país, mas sem sucesso. Os manifestantes ? que exigiam que o governo cancelasse o plano de privatizações e o Legislativo iniciasse um julgamento político de Macchi ? haviam retomado hoje a marcha em direção a Assunção. Ela havia sido interrompida na terça-feira à noite a 140 quilômetros da capital depois que um camponês morreu e outras seis pessoas ? entra elas cinco policiais ? ficaram feridas durante confronto com as forças de segurança que tentavam impedir sua chegada a Assunção. Segundo o Ministério do Interior, o camponês morreu por causa de um golpe na cabeça, mas testemunhas asseguraram que ele levou um tiro da polícia. A lei 1.615, que autorizava o governo a privatizar a companhia telefônica Copaco, a rede de águas e esgotos Essap e a rede ferroviária, estava sendo usada por alguns funcionários encarregados do processo para atos de corrupção. O governo paraguaio reforçou hoje o controle em Ciudad del Este e outras cidades fronteiriças com o Brasil para evitar a entrada no Paraguai do ex-general golpista Lino César Oviedo, responsabilizado pela onda de protestos no país. O secretário-geral da presidência paraguaia, Jaime Bestard, responsabilizou diretamente Oviedo, que tem processos criminais pendentes por supostamente ter ordenado o assassinato do vice-presidente Luis Arganã em 1999, e senadores do opositor Partido Liberal Radical Autêntico de instigar os protestos para desestabilizar o governo. O governo brasileiro acompanha com preocupação os incidentes ocorridos durante a marcha de camponeses em Assunção. Nas avaliações do Itamaraty e do Palácio do Planalto, esse cenário alimenta os riscos de queda do presidente Macchi e de instabilidade institucional e ainda deverá complicar as negociações em curso entre o país vizinho e o Fundo Monetário Internacional. Segundo fontes do governo, do ponto de vista político, o Paraguai ainda apresenta certo grau de fragilidade nas instituições democráticas, que pode levar a uma nova tentativa de ruptura. Em 1998, as atuações do Brasil e da Argentina foram essenciais para impedir um golpe de Estado contra o então presidente Juan Carlos Wasmosy.