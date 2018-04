Protestos já deixaram 320 policiais feridos Pelo menos duas pessoas morreram e 320 policiais ficaram feridos por causa dos graves distúrbios que ocorrem desde terça-feira na Argélia, informou o ministro do Interior argelino, Dahou Ould Kablia. A população revoltou-se com a súbita alta de preços de produtos básicos no começo da semana e organizou grandes manifestações nas principais cidades do país magrebino. As duas mortes foram registradas em Argel e na cidade vizinha de Msila.