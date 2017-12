Protestos marcam a chegada de Bush a Viena Mais de mil de estudantes saíram nesta quarta-feira às ruas de Viena para protestar contra o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que visitou a cidade, e sua "política bélica e intervencionista". "Não pretendemos mudar Bush, mas sim conseguir uma pressão pública para que a Europa não forme também um bloco intervencionista. Somos contra a militarização e as guerras por interesses econômicos", explicou um dos organizadores da manifestação, Ludwig Dvorak. Ele acrescentou, em declarações à televisão pública austríaca, que esperava a adesão de mais estudantes ao longo do dia, além de outros cidadãos convocados por diversas organizações. O protesto começou às 9h (4h de Brasília) com uma concentração na praça da principal estação de trens da cidade, a Westbahnhof. Cerca de uma hora depois, mais de mil pessoas saíram em passeata, observadas por cerca de 400 policiais. "Bush vá para casa" e "Terrorista n.º1 do Mundo" são os lemas mais comuns nos cartazes dos ativistas. Os organizadores pretendem promover uma segunda passeata, e finalmente uma manifestação maior, em que são esperadas mais de cinco mil pessoas. No entanto, nenhum dos manifestantes pôde ver o presidente americano, devido às fortes medidas de segurança. Vários escritórios e lojas do centro da cidade não puderam abrir suas portas hoje. As ruas no centro antigo da capital ficaram vazias. O único incidente foi causado por três bolsas cheias de cabos e baterias, achadas ontem pela polícia, que no fim eram "bombas falsas". Bush disse saber que muitas pessoas na Europa não concordaram com a sua decisão de invadir o Iraque. E disse que "para Europa, o 11 de Setembro foi um momento; para nós, foi uma mudança na nossa forma de pensar". Com a invasão no Iraque, Bush permanece impopular na Europa. A revista austríaca Profil publicou a manchete "O mundo louco de George Bush" na capa da edição desta semana. O jornal Der Standard disse que "George W. Bush é provavelmente o pior presidente nos últimos cem anos". Bush e sua mulher chegaram na terça-feira à noite ao aeroporto de Viena para participar da cúpula anual entre a União Européia (UE) e os Estados Unidos. Depois de 21 horas na cidade, ele partiu para Budapeste.