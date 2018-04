Protestos marcam Dia do Jornalista na Venezuela Opositores e chavistas fizeram ontem dois protestos simultâneos, que levaram milhares de manifestantes às ruas de Caracas: o primeiro contra os "ataques à liberdade de expressão" e o segundo contra o "terrorismo midiático". As manifestações marcaram o Dia do Jornalista e foram convocadas num momento em que o presidente Hugo Chávez ameaça tirar do ar a Globovisión, a única TV opositora que ainda transmite em canal aberto (mas apenas para as três maiores cidades). "Fechar a Globovisión seria dar um passo definitivo para transformar a Venezuela numa ditadura", disse ao ?Estado? a funcionária pública Carmen Vino com a boca encoberta por uma mordaça vermelha. "Essa TV deve ser fechada porque não faz um jornalismo socialista e revolucionário", discordou o administrador Luis Marrero. Os opositores foram os primeiros a organizar sua passeata em apoio à Globovisión. Dias depois, Chávez anunciou que "comunicadores socialistas" também iriam às ruas.