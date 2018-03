Protestos mundiais contra prisão de Nobel Ativistas com máscaras da líder pró-democracia birmanesa Aung San Suu Kyi manifestaram-se ontem em várias partes do mundo, incluindo Brasília, para marcar os 12 anos de prisão em Mianmar da Nobel da Paz. Seis mulheres que também receberam o prêmio escreveram uma carta publicada em The Guardian pedindo a libertação de Suu Kyi.