Eles exigem que o primeiro-ministro Samir Rifai deixe o governo para que os jordanianos possam eleger seu premiê e outros ministros em vez de serem nomeados pelo rei Abdullah II. Os protestos de rua aumentaram na última semana, estimulados pelo exemplo da Tunísia e apesar das medidas do governo para baixar o preços de produtos básicos e combustíveis. As informações são da Associated Press.