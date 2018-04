Protestos na Tailândia matam 10 e ferem cerca de 500

O porta-voz do Exército, o coronel Sansern Kaewkamnerd, pediu aos manifestantes que também recuassem em pronunciamento na TV. Ele também acusou os manifestantes de atirarem granadas durante o confronto. "As forças de segurança recuaram agora", disse Sansern. Segundo ele, uma autoridade do governo foi escolhida para negociar com os manifestantes "para retomar a paz" e pediu a eles que recuem para evitar mais violência.

De acordo com o diretor do Hospital Geral BMA, Pichaya Nakwatchara, quatro manifestantes e o jornalista japonês foram aparentemente mortos por objetos atirados ou por tiros. Os manifestantes levaram o corpo de um homem que disseram estar morto para seu acampamento.

O confronto segue-se a um primeiro uso da força ontem, com jatos de água, desde que autoridades tailandesas declararam estado de emergência, na quarta-feira. Os manifestantes querem forçar o governo a dissolver o Parlamento e convocar eleições. Muitos dos manifestantes são partidários do ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, deposto em um golpe militar há quatro anos. Eles pretendem manter o protesto até o primeiro-ministro Abhisit Vejjajiva dissolver o Legislativo. Abhisit era contrário ao governo de Thaksin e foi eleito em uma votação do Parlamento, em 2008. O atual líder se recusa a antecipar as eleições gerais, mas pode fazer isso no fim do ano.