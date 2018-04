Protestos no Egito deixam 4 mortos nesta 6ª feira

Os manifestantes responsabilizam a polícia por não ter evitado a briga após o jogo de futebol na cidade mediterrânea de Port Said. O episódio, o pior envolvendo futebol nos últimos 15 anos, se somou à frustração dos egípcios em relação aos generais que governam o país após o levante que derrubou o presidente Hosni Mubarak em fevereiro de 2011.

Nesta sexta-feira, os egípcios tomaram as ruas no Cairo, Alexandria, Suez e várias cidades do delta do rio Nilo. Mas as grandes manifestações ocorreram na capital, onde manifestantes usando capacetes e máscaras de gás abriram caminho pelas ruas cheia de gás lacrimogêneo na direção do Ministério do Interior, alvo frequente de manifestações porque é responsável pela polícia.

Os manifestantes dizem que não querem invadir o prédio, mas realizar uma manifestação pacífica em frente ao edifício.

Muitos manifestantes deram a entender que as autoridades instigaram o episódio de Port Said ou permitiram que a violência ocorresse como forma de retaliação aos torcedores conhecidos como Ultras, que tiveram um papel importante nos confrontos com forças de segurança durante o levante que derrubou Mubarak.

"Eu vim até aqui porque o que aconteceu em Port Said foi um plano político dos militares para dizer que são eles ou o caos", disse Islam Muharram, de 19 anos.

Os confrontos no Cairo começaram na noite de quinta-feira e aumentaram durante a noite. Os manifestantes avançaram pelas barricadas erguidas ao redor do prédio do ministério e derrubaram bloqueios de concreto instalados ao redor do edifício dois meses atrás, logo depois que episódios semelhantes terem deixado mais de 40 manifestantes mortos.

Ambulâncias e voluntários em motocicletas levaram os feridos, a maioria com problemas respiratórios por causa do gás, para o hospital de campo montado na praça Tahir, que fica na proximidades.

Na praça, nesta sexta-feira, milhares de pessoas se reuniram para condenar o fracasso das forças de segurança por não terem impedido o derramamento de sangue em Port Said. Os manifestantes disseram que o incidente prova que os militares têm administrado mal a transição do país para a democracia. Eles também pedem eleições presidenciais antecipadas e exigem que o Exército acelere a transferência de poder para uma administração civil. As informações são da Associated Press.