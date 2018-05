Protestos no Iêmen deixam ao menos 15 mortos em duas cidades

SANAA - Ao menos 15 pessoas morreram e mais de 130 ficaram feridas nesta quarta-feira, 27, em novos protestos no Iêmen para pedir a renúncia do presidente Ali Abdullah Saleh, informaram testemunhas à agência de notícias AFP.

Na capital iemenita, Sanaa, as forças de segurança e os militares dispararam contra manifestantes, matando 12 pessoas, disseram fontes médicas. Segundo elas, mais de 130 pessoas ficaram feridas, sendo dez delas com gravidade. A maioria dos ferimentos foram provocados por balas ou punhaladas. Partidários de Saleh, armados com pedras e paus, também investiram contra o protesto.

Em Áden, cidade portuária ao sul do país, houve enfrentamentos entre as forças de segurança e manifestantes armados que haviam proclamado o "dia da desobediência civil". Os policiais dispararam contra os opositores, que bloqueavam as ruas. Um pessoa morreu e três outras se feriram. Revoltados, os iemenitas que protestavam mataram dois oficiais, de acordo com testemunhas e fontes do governo.

Os iemenitas pedem a saída do presidente Saleh, no poder há 32 anos, desde o fim de janeiro. Até agora, cerca de 130 pessoas morreram. O governo e a oposição devem assinar em um futuro breve um acordo que prevê a renúncia do líder em 30 dias. O pacto foi mediado pelos países do Golfo Pérsico.

O acordo prevê que Saleh nomearia um primeiro-ministro da oposição, que então formaria um governo de transição até eleições presidenciais num prazo de dois meses após o afastamento do presidente. Mas o prazo de um mês para que Saleh se demita gerou temores de que haveria tempo para uma possível sabotagem do plano.