Protestos no Irã preocupam árabes

Estados árabes aliados dos Estados Unidos que temem o expansionismo iraniano podem estar gostando dos protestos violentos contra a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad, mas temem que suas consequências estejam começando a se expandir. Autoridades árabes quebraram o silêncio ontem, quando o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos saiu em apoio das alegações de Teerã de ingerência ocidental, dizendo que a interferência era "inaceitável". "Todos os países da região acreditam que não há interesse em que algum país fique exposto à instabilidade", disse o xeque Abdullah bin Zayed al-Nahyan à rede de TV árabe Al-Jazira. Muitos dos Estados árabes do Golfo Pérsico tinham laços estreitos com o Irã, mantendo distância das tentativas lideradas por sauditas e egípcios de colocar Teerã no ostracismo por seu apoio a xiitas e grupos de oposição árabes. A mídia saudita deu ampla exposição aos protestos no Irã. Alguma exultação também se insinuou na cobertura da mídia estatal do Egito. Mas, para alguns analistas, os acontecimentos em curso poderiam ter consequências imprevisíveis para esses governos muçulmanos sunitas, que são pilares para as iniciativas econômica, militar e política americanas na região. AGENDA Assad Abu Khalil, professor libanês de política na Universidade Estadual da Califórnia, disse que os adversários iranianos de Ahmadinejad - se chegarem ao poder - provavelmente promoveriam também uma agenda nacionalista que Riad vê como ameaça. "Os regimes árabes devem temer que, se o Irã se sentir acuado e pressionado, ele possa atacar, e a Arábia Saudita poderia ser a primeira a sentir a ira do regime", disse ele. Já há indícios do que isso poderia significar. Ontem, a Força Aérea do Irã iniciou manobras no Golfo Pérsico e no Mar de Omã. O Irã possui a Marinha mais poderosa do Golfo, com navios posicionados em águas internacionais do Golfo de Áden, e realizou vários testes com mísseis de longo alcance. Segundo analistas, a reeleição de Ahmadinejad agradaria a muitos israelenses e alguns árabes que há muito promovem uma ação internacional contra o Irã e estavam preocupados com a oferta de conversações diretas do presidente americano, Barack Obama.