Protestos no Irã tomam as ruas da região do Parlamento Manifestantes e policiais protagonizam hoje uma série de confrontos em ruas de Teerã próximas ao Parlamento do Irã. Três pessoas que testemunharam os protestos disseram que centenas de manifestantes se reuniram em frente ao edifício, violando a ordem do regime pelo fim das manifestações contra o resultado da recente eleição presidencial. As fontes, que falaram sob condição de anonimato, disseram que a polícia reprimiu os manifestantes com cassetetes, gás lacrimogêneo e disparos para o ar. Algumas pessoas enfrentaram os policiais, enquanto outras fugiam para outra praça, 2 quilômetros ao norte.