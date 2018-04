Protestos param principais cidades de Camarões Protestos contra o governo paralisaram na quarta-feira a capital de Camarões, Iaundê, e a maior cidade portuária do país, Douala. Os manifestantes se queixam dos aumentos dos combustíveis e alimentos e da tentativa do presidente Paul Biya de permanecer no poder, que ele já ocupa há 25 anos. Jornalistas locais disseram que um manifestante foi morto por policiais armados na localidade de Buea (sudoeste). Os tumultos --os piores em 15 anos no país petroleiro do centro-oeste da África-- já mataram sete pessoas desde o fim de semana em Douala, importante entreposto comercial africano. Em sua primeira reação pública aos distúrbios, Biya foi à TV pública para acusar adversários de estimular protestos com a meta de derrubá-lo. "O objetivo é alcançar por meio da violência o que eles não conseguiram obter por meio das urnas", disse o presidente, vestindo terno e com a expressão carregada. Segundo Biya, o governo vai usar "todos os meios legais" para garantir o Estado de Direito. Ele disse que a violência destruiu prédios públicos, lojas e empresas, além de causar várias mortes --que ele não quantificou. "Delinquentes motivados pela perspectiva de saques" participaram dos protestos, segundo o presidente. Depois de afetar várias cidades do oeste camaronês nos últimos quatro dias, os protestos chegaram na quarta-feira a Iaundê. Tropas de choque usaram gás lacrimogêneo em ambas as cidades, às vezes lançando-o de helicópteros. A rádio pública pediu calma, dizendo que o governo e sindicalistas chegaram a um acordo para reduzir os preços dos combustíveis. Mas a pequena margem da redução irritou ainda mais os manifestantes. Em Iaundê, jovens atiravam pedras e bloqueavam ruas com pneus e paus em chamas. Lojas e empresas fecharam, e pais correram às escolas para pegar os seus filhos. Alguns veículos foram destruídos e queimados. Vários manifestantes entoavam palavras de ordem contra Biya, que anunciou em janeiro a intenção de mudar a Constituição para prolongar seu mandato. "Biya foi longe demais, deve ir embora", gritava um manifestante em Iaundê. "Estamos cansados", bradavam outros. Em Douala, capital comercial do país, alguns manifestantes caíram num rio quando tentavam fugir do gás lacrimogêneo lançado de helicóptero. Testemunhas disseram que dezenas de pessoas foram presas e levadas em caminhões, e que alguns manifestantes eram agredidos com coronhas dos rifles. Também houve protestos contra o governo da cidade de Bamenda (noroeste). (Reportagem adicional de Talla Ruben em Douala)