Protestos reúnem 11 milhões na Espanha De Madri à Ilhas Canárias, de Barcelona a Bilbao, milhões marcharam numa demonstração de união contra o terrorismo nesta sexta-feira, protestando contra o atentado que deixou 199 mortos em Madri. Cerca de 2,3 milhões de pessoas - mais da metade da população de Madri - participaram dos atos na capital espanhola. Em todo o país, mais de 11 milhões de pessoas saíram às ruas, segundo a TV estatal. Bilbao, a maior cidade do país Basco, teve uma de suas maiores manifestações populares, com milhares de pessoas nas ruas. A multidão, de todas as idades e classe sociais, caminhava em silêncio. Em Barcelona, coração da região da Catalunha, que tradicionalmente rivaliza em importância com a capital Madri, manifestantes saíram as ruas com cartazes dizendo "Nos amamos Madri" e "Todos os espanhóis contra o terrorismo". Entre as fileiras que marcharam pela paz em Madri, o primeiro-ministro espanhol, José María Aznar, prometeu capturar os responsáveis. "Entregaremos os culpados à Justiça", disse Aznar. Ao lado de Aznar estavam outros líderes políticos europeus que viajaram para Espanha, como o primeiro-ministro francês Jean-Pierre Raffarin, o premier italiano Silvio Berlusconi, o presidente da União Européia Romano Prodi e o ministro das relações Exteriores da Alemanha Joschka Fischer. Solidariedade - Em solidariedade aos espanhóis, milhares de europeus se reuniram para mostrar sua repulsa aos atentados de Madri. Foi assim em Paris, onde uma multidão se reuniu em frente a embaixada da Espanha. Ao protesto, somaram-se os participantes de outra marcha, convocada pelos cinco grandes sindicatos franceses, na vizinha Praça Trocadero. Outras manifestações ocorreram em Bruxelas, Genebra, Berlim, Londres, Buenos Aires, Lisboa, Roma, Vaticano, Varsóvia, Atenas, Helsinque, Moscou, Copenhague e Belfast.