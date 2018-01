Protestos reúnem milhares na Itália Dezenas de milhares de pessoas, em Roma e em outras cidades italianas, saíram às ruas hoje, em protestos pacíficos contra o terrorismo doméstico e as reformas trabalhistas, que tornariam mais fácil a demissão de trabalhadores. Os dois temas estão ligados entre si em virtude do assassinato, na semana passada, de um assessor do governo que estava ajudando o primeiro-ministro Silvio Berlusconi a esboçar mudanças para as leis trabalhistas. A polícia afirmou que pelo menos 100 mil pessoas compareceram aos protestos em Roma. Nas demais cidades, as manifestações reuniram um número menor de pessoas. Este foi o segundo protesto, em cinco dias, contra a reforma das leis trabalhistas. Os sindicatos esperam que os protestos neutralizem as sugestões, feitas por alguns aliados de Berlusconi, de que a oposição às reformas trabalhistas tenha, de alguma forma, desempenhado um papel na morte do economista Marco Biagi, um assessor do governo. O assassinato foi reivindicado pelas Brigadas Vermelhas, um grupo de esquerda que aterrorizou a Itália com assassinatos nos anos 70 e 80. As reformas trabalhistas propostas, que terminariam com a segurança de ter um emprego para a vida toda, desfrutada por milhões de italianos, dividiram o país. As maiores centrais sindicais italianas convocaram uma greve geral de oito horas em abril.