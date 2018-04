Protestos seguem pelo sétimo dia no Cairo

Milhares de pessoas voltaram à praça Tahir no centro do Cairo para protestar contra o governo de Hosni Mubarak, nesta segunda-feira.

Vários sindicatos convocaram uma greve geral para este dia, o sétimo consecutivo de protestos.

Um correspondente da BBC na cidade diz que a situação no local é tranquila, sem relatos de violência.

Nesta segunda-feira, Mubarak anunciou a saída de alguns nomes do alto escalão do seu governo, mas analistas dizem que não está claro se as mudanças vão impedir a continuidade dos protestos.