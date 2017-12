Província argentina declara moratória por 90 dias O vice-governador da Província argentina de Tucumán, Sisto Ternán, anunciou a assinatura de um decreto que suspende os pagamentos relativos à dívida da Província por 90 dias. Segundo Ternán, a moratória permitirá que a Província economize US$ 1,8 milhão durante o mês de janeiro. "Ninguém sabe, realmente, o que vai acontecer com as Províncias. Mas, com o default de Tucumán, não há indicações de que a economia interrompeu o colapso",. comentou o analista Franco Wecelli, da Bear Stearns. "Se o governo federal declarou moratória, quem vai segurar as Províncias", questionou um trader do mercado de bônus. As informações são da Dow Jones. Leia o especial