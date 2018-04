Próximo a pleito, ditador norte-coreano pede unidade ao país

O ditador norte-coreano Kim Jong-il pediu que o povo do país demonstre unidade no momento em que se aproximam as eleições parlamentares, informou nesta quarta-feira, 18, a agência oficial de notícias local KCNA, citada pela sul-coreana Yonhap. Kim ressaltou, em carta aberta divulgada nesta quarta-feira, que as eleições, que acontecem em março, servirão para "exaltar a dignidade e autoridade" de seu país, demonstrando "a força da unidade de todo coração". A Assembleia Popular Suprema da Coreia do Norte anunciou em janeiro que as eleições aconteceriam em 8 de março, depois que em setembro do ano passado expirasse o mandato de cinco anos dos 687 membros escolhidos em 2003. Os norte-coreanos maiores de 17 anos têm direito ao voto e normalmente grande parte do eleitorado costuma votar a favor dos candidatos propostos pelo governo. Analistas apontam que as eleições podem servir para preparar o terreno para a sucessão do líder norte-coreano, de 67 anos, que segundo os serviços de Inteligência dos EUA sofreu um derrame cerebral em agosto do ano passado. As especulações apontam que o ditador norte-coreano pode ter designado seu terceiro filho, Kim Jong-um, para sucedê-lo.