Próximo presidente terá Congresso fragmentado

O próximo presidente peruano terá de lidar com um Congresso fragmentado, no qual nenhum dos grupos políticos conseguiu obter a maioria simples de 66 das 130 cadeiras da casa.

O partido de Ollanta Humala, o Gana Perú, foi o mais votado, conquistando 46 cadeiras. Já a coalizão de Keiko Fujimori ficou em segundo, com 38 assentos. O Perú Posible, do ex-presidente Alejandro Toledo, obteve 21 cadeiras, e a Alianza por el Gran Cambio, do ex-ministro Pedro Pablo Kuczynski, 12. O Solidariedade Nacional, do ex-prefeito de Lima Luis Castañeda, ficou com 9 assentos, e o Partido Aprista Peruano (Apra), com 4.

"É bem possível que os fujimoristas unam-se ao Apra para formar uma bancada mais forte", disse a analista política Jacqueline Fowks. "Já o partido de Humala pode votar com o de Toledo em temas relacionados a questões sociais, já que as legendas têm posições semelhantes."

Para o cientista político Alberto Adrianzén, o partido de Humala teria chance de governar melhor com esse Congresso. "Apesar da rejeição a Humala, Keiko pode polarizar demais a Câmara, comprometendo a governabilidade."

O novo Congresso deverá discutir a política geral do governo e o orçamento público, que será debatido em agosto.