Próximo turista da Soyuz vai levar trabalho para o espaço O próximo cidadão a ser lançado em órbita num foguete às suas próprias custas não irá apenas a passeio: Gregory Olsen, um cientista que fez fortuna com suas invenções ópticas, planeja fazer experiências durante a viagem de US$ 20 milhões à Estação Espacial Internacional. Olsen, o fundador da Sensors Unlimited, Inc., de Princeton, Nova Jersey, contratou a mesma empresa que agenciou a primeira viagem turística espacial, o vôo do milionário Dennis Tito a bordo de uma espaçonave russa, em 2001. O cientista de 58 anos disse à Associated Press, diz que pretende levar consigo sensores infra-vermelhos, que detectam vários níveis de calor, para analisar a poluição na atmosfera terrestre e as condições dos sistemas agrícolas no solo. Numa entrevista à imprensa, hoje, Olsen também disse que quer pegar uma câmera infra-vermelha e ?e girá-la pela espaço para observar os céus e fazer observações astronômicas com infra-vermelhos?. ?Eu sinto que esta é uma forma de recompensa?, disse. A experiência com sensores é ?realmente o que me excita, assim como a emoção de estar no espaço por uma semana.? Olsen também espera que a ausência de gravidade no espaço vá ajudá-lo a desenvolver melhores versões de cristais especiais usados em sensores infra-vermelhos e outras aplicações de alta tecnologia, embora ainda não tenha finalizado esses planos. Ele pretende publicar suas descobertas em revistas científicas. E acredita que inspirará os jovens com sua missão. É por isso que quer arranjar conexões de vídeo com a Trenton High School, de Trenton, em Nova Jersey, e com outra escola da reserva indígena dos Crows, em Montana. Ele não está preocupado com sua segurança, em que pesem as lembranças da explosão do ônibus espacial Columbia, em 2003, um desastre que ainda está fresco em sua mente. ?Todos os dias, você pega os jornais e lê que houve um acidente de carro, ou de avião. E assim mesmo continua usando os dois?, disse. ?Nunca penso nisso quando subo num avião.? Olsen, que é divorciado, vive sozinho em sua casa, em Princeton, ou no apartamento, em Manhattan. As duas filhas, já adultas, apoiam sua aventura. Ele parte para a Cidade de Estrela, na Rússia, esta semana, para começar seus seis meses de treinamento para o vôo a bordo da Soyuz à Estação Espacial Internacional. A viagem de oito dias está marcada para abril de 2005, mas há uma chance de que ele possa embarcar ainda em outubro. O preço de US$ 20 milhões é o mesmo que Tito pagou em 2001 e o sul-africano Mark Shuttleworth, em 2002, para viagens estritamente turísticas. Eric Anderson, chefe executivo da Space Adventures, de Arlington, Virgínia, não quis detalhar o arranjo financeiro de sua empresa com o governo russo. A Space Adventures espera enviar dois turistas a bordo da Soyuz, junto com um cosmonauta russo. Isto significará que não haverá lugar para trazer um astronauta da EEI, na viagem de volta. Assim, alguém terá de estender sua missão na EEI de seis meses para um ano. Ao contrário de Lance Bass, o cantor pop que sonha viajar num foguete russo para o espaço mas não tem dinheiro para isso, Olsen diz que possui mais do que o necessário para cobrir os custos. Suas pesquisas com cristais, parte das quais financiadas pela Nasa, levaram à criação de dispositivos que ajudam as redes de fibras ópticas a funcionar mais eficientemente. Ele vendeu sua empresa, a Sensors Unlimited, para a indústria de componentes para redes ópticas Finisar Corp., em 2000, por US$ 700 milhões. Em 2002, ele liderou o negócio de recompra, da Finisar, do nome e licença da Sensors Unlimited para algumas tecnologias, por US$ 6,1 milhões. Desde então, com a ajuda de alguns pequenos contratos com o sistema de defesa, a empresa se concentrou no desenvolvimento de câmeras infra-vermelhas para mísseis teleguiados e outras aplicações militares. Os sensores foram usados pela Nasa para detectar gelo em veículos espaciais.