Psiquiatra alertou sobre atirador do Colorado A psiquiatra Lynne Fenton, que atendeu no início do ano James Holmes, o autor da matança de 12 pessoas em um cinema de Aurora, Colorado, havia alertado colegas de um grupo de avaliação sobre o comportamento dele algumas semanas antes da tragédia, segundo a KMGH-TV, um canal de televisão local. No entanto, o alerta não foi alvo de acompanhamento, pois na época em que a psiquiatra abordou o tema com o grupo na Universidade do Colorado, Holmes já estava deixando sua pós-graduação em neurociência.