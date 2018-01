PT divulga nota para repudiar 'plano de golpe' contra Maduro

O PT divulgou uma nota nesta terça-feira, 24, sobre a crise política na Venezuela, agravada pela prisão, na semana passada, do prefeito metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. No comunicado, o partido da presidente Dilma Rousseff repudia "quaisquer planos de golpe contra o governo de Nicolás Maduro" e defende o papel da União das Nações sul-americanas para intermediar o diálogo entre o chavismo e a oposição.

"O Partido dos Trabalhadores tem acompanhado com atenção a situação política venezuelana e expressa sua preocupação sobre fatos recentes que atentam contra a vontade popular", diz o texto, assinado pelo presidente do PT, Rui Falcão, e pela secretária de Relações Internacionais, Monica Valente. "Diante dos fatos noticiados, reafirma seu repúdio a quaisquer planos de golpe contra o governo legitimamente eleito de Nicolás Maduro."

Maduro acusa a oposição de tramar um golpe para derrubá-lo. Na semana passada, após o governo implicar Ledezma na denúncia, o Ministério Público venezuelano ordenou a prisão do prefeito, acusado de conspiração contra o governo.

Ontem, deputados chavistas pediram ao MP venezuelano, que é controlado pelo chavismo, a cassação do deputado Julio Borges, outro líder da oposição acusado pelo chavismo de conspiração.

Leia a íntegra da nota do PT:

"O Partido dos Trabalhadores tem acompanhado com atenção a situação política venezuelana e expressa sua preocupação sobre fatos recentes que atentam contra a vontade popular. Diante dos fatos noticiados, reafirma seu repúdio a quaisquer planos de golpe contra o governo legitimamente eleito de Nicolás Maduro.

Apoiamos a manifestação do Governo brasileiro, que, em nota pública, assumiu o compromisso de “contribuir, sempre que solicitado, para a retomada do diálogo político amplo e construtivo”, e também apoiamos o papel da Unasul buscando intermediar um diálogo através da atuação dos Chanceleres do Brasil, Colômbia e Equador.

Esperamos que as partes possam chegar a um acordo pacífico que confirme a escolha feita pelo povo venezuelano nas últimas eleições, quando deixou clara a opção pelo aprofundamento das políticas sociais iniciadas no governo de Hugo Chávez."

Rui Falcão

Presidente Nacional

Mônica Valente

Secretária de Relações Internacionais