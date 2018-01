PT presta solidariedade ao povo espanhol O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou nota de indignação e solidariedade aos espanhóis após os atentados terroristas que mataram ontem 198 pessoas e deixaram outras 1.430 feridas em Madri. O comunicado, assinado pelo presidente da legenda, José Genoino, destaca que "essa indignação não é apenas do povo espanhol, mas de todas as pessoas e povos do mundo que cultuam o valor da vida como o valor supremo de toda a humanidade." O PT condena e repudia veementemente esse tipo de terrorismo. Segundo a nota, trata-se de uma expressão "bárbara de desrazão humana que ceifa a vida de inocentes e que não encontra justificativa em nenhum fim político, religioso, filosófico, nacional, étnico ou econômico." O partido alerta para a importânica de todos valorizarem os princípios de tolerância, paz e da busca de soluções democráticas para quaisquer conflitos.