PT repudia atentado terrorista nos EUA O secretário de Relações Internacionais do PT, deputado federal Aloizio Mercadante (SP) condenou nesta terça-feira os ataques terroristas aos EUA. "O PT sempre condenou esse tipo de atitude. sobretudo ao atingir inocentes. Somos contra o terrorismo como prática política", diz a íntegra da nota divulgada pelo deputado. A nota, no entanto, não é a posição oficial do partido, que deverá ser anunciada pelo presidente nacional em exercício, deputado federal José Genoíno (SP). Segundo a assessoria do partido em Brasília, todas as lideranças do PT estão em Campinas (SP), no velório do prefeito Antonio da Costa Santos, o Toninho do PT, assassinado nesta segunda. Uma nota assinada por Genoíno, com a posição oficial, deve ser divulgada no final da tarde.