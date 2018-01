Publicação orienta médicos dos EUA sobre armas biológicas Um ataque bioterrorista utilizando ebola ou outros vírus causadores de febres hemorrágicas poderia causar milhões de mortes, porque os primeiros sintomas das doenças que causam são comuns, não há vacina contra elas e nem tratamentos. Por causa disso, a edição desta semana do Journal of the American Medical Association (Jama) divulga uma série de orientações para os médicos dos Estados Unidos, na tentativa de facilitar o reconhecimento de doenças que eles nunca viram. As recomendações foram elaboradas pelo Grupo de Trabalho em Biodefesa Civil, composto por médicos e especialistas em saúde pública de agências governamentais civis e militares, além de universidades. Este é o sexto trabalho do gênero publicado pelo Jama. "A maioria de nossos profissionais de saúde não está familiarizada com esses vírus e precisaria fazer diagnósticos rápidos em caso de ataque", explicou o senador Bill Frist, que é médico e defende um estado permanente de alerta para essas emergências. "Eles devem saber, porém, que mesmo num ataque que usasse esses vírus, o atendimento médico preciso pode reduzir os casos de morte", avisa Luciana Borio, do Centro Johns Hopkins para Estratégia de Biodefesa Civil. O problema é saber com que agente os médicos estão lidando. Vítimas de ebola, marburg, febre amarela ou febre do Vale do Rift podem apresentar sintomas semelhantes aos da gripe entre 2 a 21 dias após o contágio, o que pode incluir febre, letargia e dores de cabeça.