Publicitário de Obama assume autoria de vídeo contra Hillary Um funcionário da empresa ligada à campanha presidencial do senador democrata Barack Obama assumiu nesta quinta-feira, 22, que criou e publicou um vídeo na internet para sujar a imagem da rival do mesmo partido Hillary Clinton, segundo publicação do jornal Los Angeles Times. Os membros da campanha de Obama negam qualquer envolvimento com o caso. O funcionário da Philip de Vellis disse que e postou o vídeo no You Tube quando trabalhava em uma empresa que criava propagandas para o candidato na internet. A empresa Blue State Digital informou que De Vellis foi demitido na quinta-feira, mas o publicitário afirma que pediu demissão do cargo. O porta-voz de Obama, Bill Burton, disse em e-mail que todos que trabalham na campanha de Obama "sabem que ele não tem nenhum envolvimento com a criação deste anúncio". "Nós pedimos garantia à Blue State Digital que De Vellis deixe de trabalhar em nossa conta", acrescentou. A campanha de Obama continuará em parceria com a Blue State Digital, disse Burton. A porta-voz da campanha de Hillary não quis comentar. O vídeo Nos últimos dias, mais de um milhão de internautas já viram o vídeo que, de maneira cáustica, faz um remake do "1984" de Ridley Scott. Postado no YouTube, o filmete mostra uma mulher com um martelo na mão correndo para quebrar a tela onde estaria o "Big Brother" - no lugar, está Hillary Clinton. Ao final, o vídeo remete ao site da campanha do também democrata Barack Obama. No início desta semana, Obama afirmou, durante uma entrevista ao programa de Larry King, na CNN, que sua campanha não tem nada a ver com o vídeo, por mais que tenham tentado vincular o site de seu comitê ao clipe. De acordo com o YouTube, o vídeo foi postado por ParkRidge47.